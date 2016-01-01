  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ивасюк Михаил Александрович
Ивасюк Михаил Александрович
6.0
0

Ивасюк Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, интернатура по рентгенологии, 2015 г. - 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, г. Хабаровск, "Компьютерная томография", 2016 г. окончания.
  • НМХЦ им. Пирогова, г. Москва, "Компьютерная томография в многопрофильной клинике", 2017 г. - окончания.
  • ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ", г. Москва, "Базовый курс по магнитно-резонансной томографии: основы нейрорадиологии, урогенитальная и абдоминальная визуализация, основы МРТ-артрологии", "МРТ заболеваний предстательной железы", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
  • Член Хабаровского краевого научного общества лучевой диагностики
Опыт работы
  • Врач - рентгенолог Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2016 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Рентгенолог
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи