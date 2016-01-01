Ивасюк Михаил Александрович

ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по рентгенологии, 2015 г. - 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, г. Хабаровск, "Компьютерная томография", 2016 г. окончания.
НМХЦ им. Пирогова, г. Москва, "Компьютерная томография в многопрофильной клинике", 2017 г. - окончания.
ГБУЗ "НПЦМР ДЗМ", г. Москва, "Базовый курс по магнитно-резонансной томографии: основы нейрорадиологии, урогенитальная и абдоминальная визуализация, основы МРТ-артрологии", "МРТ заболеваний предстательной железы", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Член Хабаровского краевого научного общества лучевой диагностики
Опыт работы
Врач - рентгенолог Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1 ОАО РЖД, 2016 г. - н.в.
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