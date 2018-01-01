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Ивченко Инна Олеговна
6.0
0
Ивченко Инна Олеговна
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1980 г. окончания.
Интернатура, Городская детская клиническая больница № 9 г. Хабаровск, Педиатрия, 1983 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровья, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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