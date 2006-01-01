Ивинская Ольга Владимировна
Стаж 5 лет
Перечень манипуляций и операций, по которым ведется прием:
Выполнение диагностических и лечебных ЭФГДС, ректоскопии, ректосигмоскопии, колоноскопии, в том числе в условиях внутривенной седации.
Выполнение диагностических и лечебных ЭФГДС, ректоскопии, ректосигмоскопии, колоноскопии, в том числе в условиях внутривенной седации.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
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