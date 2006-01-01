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  3. Ивинская Ольга Владимировна
Ивинская Ольга Владимировна
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Ивинская Ольга Владимировна

Эндоскопист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2006-2012 гг.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", на базе ДВГМУ, 2012-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации ( каждые 5 лет ).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов

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