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  3. Изотова Наталья Юрьевна
Изотова Наталья Юрьевна
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Изотова Наталья Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Специализация "Стоматология", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, НУЗ "ДКБ" на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1991 г. - 1998 г.
  • Врач стоматолог-терапевт, г. Биробиджан ЕАО городская стоматологическая поликлиника, 2001 г. - 2003 г.
  • Врач - стоматолог, НУЗ "ДКБ" на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2003 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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