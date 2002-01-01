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  3. Кабанова Лариса Александровна
Кабанова Лариса Александровна
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Кабанова Лариса Александровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики , Поликлиника №2  Городской больницы №11, 1999 - 2002 гг.
  • Врач функциональной диагностики, поликлиника  проф. Осмотров  № 28, 2002 – 2009 гг.
  • Врач функциональной диагностики  поликлиники  № 2, НУЗ "ДКБ  на  ст.Хабаровск-1  ОАО  "РЖД", 2011 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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