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Кабанова Лариса Александровна
6.0
0
Кабанова Лариса Александровна
Врач функциональной диагностики
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач функциональной диагностики , Поликлиника №2 Городской больницы №11, 1999 - 2002 гг.
Врач функциональной диагностики, поликлиника проф. Осмотров № 28, 2002 – 2009 гг.
Врач функциональной диагностики поликлиники № 2, НУЗ "ДКБ на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2011 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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