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Качалова Екатерина Сергеевна
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Качалова Екатерина Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Педиатрия", 2014 г.
  • Институт КЭМВИ-ДРК, первичная переподготовка по косметологии, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ г. Новосибирск, «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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