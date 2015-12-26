Кадынцев Александр Михайлович

Лечение и профилактика возрастных изменений кожи, эстетическая коррекция лица и тела; лечение угревой болезни и различные косметологические уходовые процедуры;

удаление доброкачественных новообразований на коже аппаратом радиоволновой хирургии "Сургитрон"; лечение и профилактика выпадения волос; лазерные процедуры по омоложению кожи лазерному удалению сосудов, пигмента и лазерной эпиляции волос. Применяемые методики: различные виды химических пилингов, чистки, маски; мезотерапевтическое введение препаратов и мезококтелей ведущих мировых косметологических брендов; биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты; плазмолифтинг; контурная пластика препаратами на основе биодеградируемых гелей; нитевые методики; иньекционный липолиз; устранение мимических морщин и гипергидроза ладоней, стоп, подмышечных впадин препаратами ботулотоксина; лазерная косметология, удаление доброкачественных новообразований кожи аппаратом "Сургитрон"