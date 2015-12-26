  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кадынцев Александр Михайлович
Кадынцев Александр Михайлович
6.0
0

Кадынцев Александр Михайлович

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2015 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Косметология" от 26.12.2015 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи