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  3. Каграманян Ваге Валерьевич
Каграманян Ваге Валерьевич
6.3
1

Каграманян Ваге Валерьевич

Кардиолог, Кардиохирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Кардиология"
  • Профессиональная переподготовка в сфере "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Кардиохирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Кардиохирург
1000 р
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Кардиохирург
1500 р
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Кардиохирург
1000 р
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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