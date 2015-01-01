Каграманян Ваге Валерьевич
Адреса и стоимость приёма
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Кардиохирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Кардиохирург
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Кардиохирург
1500 р
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
Кардиохирург
1000 р
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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