Каграманян Ваге Валерьевич

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М.Гераци по специальности "Лечебное дело", 2011 г. окончания.

Ординатура по специальности "Кардиология"

Профессиональная переподготовка в сфере "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"