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  3. Калугина Надежда Тимофеевна
Калугина Надежда Тимофеевна
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Калугина Надежда Тимофеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Станционная, 31
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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