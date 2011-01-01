  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Калюжка Елена Александровна
Калюжка Елена Александровна
6.0
0

Калюжка Елена Александровна

Логопед, Психолог
Стаж 9 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Логопедия, специальная психология", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Коммуникативная компетентность детей, имеющих речевые нарушения", 2014 г.
  • Курсы повышения квалификации "Коммуникативная компетентность детей, имеющих речевые нарушения", 2015 г.
  • Курсы "Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических постановочных зондов".
Участие в ассоциациях
  • Активный участник специализированных конференций и семинаров.
  • Член Российского сообщества логопедов.
Опыт работы
  • 2010 – 2011гг. – учитель-логопед ДОУ № 191.
  • 2011 – 2013гг. – психолог службы «Телефон доверия».
  • 2013 – 2016гг. – учитель-логопед ДОУ № 77.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём детей
Логопед
900 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи