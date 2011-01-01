Калюжка Елена Александровна
Принимает детей
Имеет навыки работы по проведению индивидуальных и микро групповых (2-3 чел.) занятий: по постановке и автоматизации нарушенных звуков, развитию речи (фонематических процессов, звуковой культуры речи, связной речи, формированию лексико-грамматических структур). Работа с детьми раннего возраста, с детьми с задержкой речевого развития (ЗРР).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём детей
Логопед
900 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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