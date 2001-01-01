Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Каменецкая Анастасия Евгеньевна
6.0
0
Каменецкая Анастасия Евгеньевна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Краповицкая
Наталья Викторовна
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Бухонкина
Юлия Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
7.8
1
Записаться
Иванова
Мария Викторовна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...