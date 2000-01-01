Каменская Виктория Юрьевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
В 2010 г. награждена Дипломом (3 место) Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда помощи детям с тяжёлыми патологиями «Надежда» за внедрение высокотехнологичных и передовых методов диагностики и лечения в сфере охраны материнства и детства.
В 2014 г. награждена Дипломом 2 степени Краевого конкурса «Признание» в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач-педиатр».
В 2014 г. награждена Дипломом 2 степени Краевого конкурса «Признание» в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач-педиатр».
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Адреса и стоимость приёма
пер. Пилотов, 2
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Консультация детей
Педиатр
По запросу
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