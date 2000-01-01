Каменская Виктория Юрьевна

В 2010 г. награждена Дипломом (3 место) Хабаровского краевого благотворительного общественного фонда помощи детям с тяжёлыми патологиями «Надежда» за внедрение высокотехнологичных и передовых методов диагностики и лечения в сфере охраны материнства и детства.

В 2014 г. награждена Дипломом 2 степени Краевого конкурса «Признание» в номинации «Лучший врач Хабаровского края» на звание «Лучший врач-педиатр».