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  3. Каменская Виктория Юрьевна
Каменская Виктория Юрьевна
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Каменская Виктория Юрьевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1988 г. окончания.
  • ФУВ ХГМИ, Клиническая Ординатура по специальности "Педиатрия", 1988 -1990 гг.
  • Сертификат по специальности "Педиатрия", до 11.2019 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Присвоена высшая квалификационная категория по Педиатрии, 2001 г.
  • Прошла первичную профессиональную подготовку по программе "Аллергология и иммунология", ИПКСЗ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В 1990-1992 гг. работала ассистентом кафедры Поликлиническая педиатрия ХГМИ.
  • 1992 г.- 2000 г. врач-педиатр онкогематологического отделения Детской краевой клинической больницы.
  • 2000 г.- 2005 г. врач-педиатр в пульмонологическом и в инфекционно-боксированном отделениях Детской городской больнийы№9.
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Педиатр
По запросу
Консультация детей
Педиатр
По запросу
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