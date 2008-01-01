Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Каминская Анна Геннадьевна
6.0
0
Каминская Анна Геннадьевна
Кардиолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях
Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
Врач - терапевт, НУЗ "Районная больница № 4" г. Хабаровска, 2009 г. - 2012 г.
Врач - терапевт, ДКДЦ, 2013 г. - 2016 г.
Врач - кардиолог, кардиологическое отделение ДКБ, 2017 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Казакевич
Василий Васильевич
Кардиолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Глазков
Алексей Эдуардович
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Грельо
Инна Григорьевна
Кардиолог
,
Терапевт
6.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...