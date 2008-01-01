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  3. Каминская Анна Геннадьевна
Каминская Анна Геннадьевна
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Каминская Анна Геннадьевна

Кардиолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
  • Врач - терапевт, НУЗ "Районная больница № 4" г. Хабаровска, 2009 г. - 2012 г.
  • Врач - терапевт, ДКДЦ, 2013 г. - 2016 г.
  • Врач - кардиолог, кардиологическое отделение ДКБ, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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