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Каминский Александр Михайлович
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Каминский Александр Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания
ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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