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  3. Каминский Максим Николаевич
Каминский Максим Николаевич
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Каминский Максим Николаевич

Хирург
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
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Образование
  • ДВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2003-2009 гг.
  • ДВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2003-2009 гг.
  • ДВГМУ, клиническая интернатура по по специальности «Хирургия», 2009-2010 гг.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, хирургического отделения №1 Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1, с 2012 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
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