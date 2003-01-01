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Каминский Максим Николаевич
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Каминский Максим Николаевич
Хирург
Стаж 9 лет / Кандидат медицинских наук
Специализируется на хирургии заболеваний печени и поджелудочной железы. Чрескожные малоинвазивные вмешательства под ультразвуковым контролем. Лапароскопическая хирургия. Эндокринная хирургия.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2003-2009 гг.
ДВГМУ, специальность «Лечебное дело», 2003-2009 гг.
ДВГМУ, клиническая интернатура по по специальности «Хирургия», 2009-2010 гг.
ДВГМУ, клиническая ординатура по специальности «Хирургия», 2010-2012 гг.
ДВГМУ, заочная аспирантура, 2012-2016 гг.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, хирургического отделения №1 Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1, с 2012 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1600 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
0 отзывов
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