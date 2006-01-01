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Камышников Андрей Анатольевич
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Камышников Андрей Анатольевич

Патологоанатом
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Профессиональная переподготовка по специальности патологическая анатомия в ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России повышение квалификации по специальности "патологическая анатомия", 2015 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - патологоанатом ПАО НУЗ ДКБ, 2008 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
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