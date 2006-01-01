Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Камышников Андрей Анатольевич
6.0
0
Камышников Андрей Анатольевич
Патологоанатом
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Профессиональная переподготовка по специальности патологическая анатомия в ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России повышение квалификации по специальности "патологическая анатомия", 2015 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - патологоанатом ПАО НУЗ ДКБ, 2008 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зелевец
Татьяна Владимировна
Патологоанатом
6.0
0
Записаться
Акинфиев
Алексей Анатольевич
Патологоанатом
6.0
0
Записаться
Курунова
Ирина Игоревна
Зав. отделением
,
Патологоанатом
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...