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Камзалаков Валентин Иванович
Камзалаков Валентин Иванович
Стоматолог
Стаж 13 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Диплом 102724 5315458 от 30.06.2020г. квалификация «Врач-стоматолог» по специальности «Стоматология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Стоматолог
500 р
Первичный приём детей
Стоматолог
500 р
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