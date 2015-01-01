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  3. Кандыбко Екатерина Игоревна
Кандыбко Екатерина Игоревна
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Кандыбко Екатерина Игоревна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2015 г. окончания.
  • Получила сертификат по косметологии нового образца, 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1000 р
Дерматовенеролог
1000 р
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