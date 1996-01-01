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Каплиева Ольга Викторовна
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Каплиева Ольга Викторовна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доцент кафедры Педиатрии и неонатологии, ДВГМУ.
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1996 г. окончания.
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Педиатрия", 2003 г.
Защитила кандидатскую диссертацию "Клинико-микроциркуляторная характеристика как прогностический фактор течения лабильной артериальной гипертензии у подростков", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
Кардиолог
1200 р
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