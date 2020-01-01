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  3. Прядко (Карикова) Ксения Александровна
Прядко (Карикова) Ксения Александровна

Прядко (Карикова) Ксения Александровна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2020 г. окончания
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ординатура по специальности "Лечебное дело", 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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