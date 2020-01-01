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Прядко (Карикова) Ксения Александровна
Прядко (Карикова) Ксения Александровна
Терапевт
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Лечебное дело", 2020 г. окончания
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ординатура по специальности "Лечебное дело", 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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