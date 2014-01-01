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  3. Карнажевская Нэля Бекетаевна
Карнажевская Нэля Бекетаевна
6.0
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Карнажевская Нэля Бекетаевна

Педиатр
Стаж 51 год
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 1968 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Курс:организация здравоохранения и общественного здоровья, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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