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  3. Карпенко Кирилл Олегович
Карпенко Кирилл Олегович
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Карпенко Кирилл Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, Стоматология, 2006 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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