Карпенко Юлия Викторовна
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
С 2007 по 2013 гг. преподавала на кафедре "Стоматологии детского возраста ДВГМУ".
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
500 р
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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