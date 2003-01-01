  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Карпенко Юлия Викторовна
Карпенко Юлия Викторовна
7.8
1

Карпенко Юлия Викторовна

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология", 2004 г.
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Ортодонтия", 2005-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Повышение квалификации по специальности "Ортодонтия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Ассоциация ортодонтов России
Опыт работы
  • Врач ортодонт, КГБУЗ СП РЕГИОН, 2007-2017 гг.
  • Главный врач, стоматолог-ортодонт, ООО "Центр Современной ортодонтии и Эстетической стоматологии "AllDent", 2017 г. - по настоящее время.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
AllDent
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
500 р
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Вторичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи