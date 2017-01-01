Картавый Артем Владимирович
Стаж 10 лет
Эксперт в области протезирования зубов и восстановления дефектов зубного ряда, специалист по CAD/CAM системам.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Загрузка комментариев...