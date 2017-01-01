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Картавый Артем Владимирович
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Картавый Артем Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Современные протоколы фиксации безметалловых керамических реставраций», Казань, 2017 г.
  • XVI Всероссийский стоматологический форум Дентал Ревю, Москва, 2019 г.
  • Научно-практической конференции «Достижения и проблемы современной дентальной имплантологии», Москва, 2018 г.
Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Современная стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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