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  3. Карыткина Татьяна Станиславовна
Карыткина Татьяна Станиславовна
6.0
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Карыткина Татьяна Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 23 года
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Здоровые Зубы плюс
ул. Королёва, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
Стоматолог-гигиенист
Бесплатно
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