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Кашкаров Антон Юрьевич
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Кашкаров Антон Юрьевич
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, специализация "Лечебное дело", 2011 г. окончания
ДВГМУ, Сердечно-сосудистая хирургия, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
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