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Касимов Дмитрий Александрович
5.4
4
Касимов Дмитрий Александрович
Генетик
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
4 отзыва
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