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  3. Касимов Дмитрий Александрович
Касимов Дмитрий Александрович
5.4
4

Касимов Дмитрий Александрович

Генетик
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
4 отзыва

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