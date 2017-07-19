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Каткова Тамара Эдуардовна
6.0
0
Каткова Тамара Эдуардовна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХМУ, стоматология профилактическая, 1988 г. окончания.
Сертификат "Стоматология",действителен по 31.10.2020 г.
Сертификат "Стоматология профилактическая", действителен по 19.07.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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