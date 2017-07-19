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Каткова Тамара Эдуардовна
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Каткова Тамара Эдуардовна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, стоматология профилактическая, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология",действителен по 31.10.2020 г.
  • Сертификат "Стоматология профилактическая", действителен по 19.07.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
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