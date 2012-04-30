Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Казак Нина Валерьевна
6.0
0
Казак Нина Валерьевна
Главная акушерка
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Биробиджанское медицинское училище, фельдшер, 1991 г. окончания.
Сертификат "Организация сестринского дела", действителен с 30.04.2012 г. по 29.04.2017 г.
Сертификат "Акушерское дело", действителен с 18.10.2014 г. по 17.10.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Главная акушерка
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...