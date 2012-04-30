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Казак Нина Валерьевна
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Казак Нина Валерьевна

Главная акушерка
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Биробиджанское медицинское училище, фельдшер, 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Организация сестринского дела", действителен с 30.04.2012 г. по 29.04.2017 г.
  • Сертификат "Акушерское дело", действителен с 18.10.2014 г. по 17.10.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Главная акушерка
По запросу
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