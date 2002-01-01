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Казанцева Юлия Николаевна
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0
Казанцева Юлия Николаевна
Дерматовенеролог
,
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
АГМА, специальность "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
АГМА, Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2003 г.
ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Дерматовенерология, 2017 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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