Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Казаринова Наталья Ивановна
6.0
0
Казаринова Наталья Ивановна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аринушкина
Любовь Александровна
Педиатр
,
Врач ЛФК
6.3
1
Записаться
Эрих
Ольга Николаевна
Педиатр
,
Зав. педиатрическим отделением
7.4
5
Записаться
Сверщкова
Ирина Александровна
Дерматолог
,
Педиатр
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...