Кель Валентина Николаевна
Стаж 10 лет
Специалист имеет степень магистра по психологии, 2 квалификационную степень военного психолога.
Работает с:
-Зависимости (алкоголь, игромания);
-Созависимости (родственники зависимых пациентов, реабилитация);
-Тревожные расстройства (страхи, фобии, панические атаки, ОКР и пр.);
-Проблемы с самооценкой, уверенностью в себе;
-Имеет опыт работы с замещающими семьями (взаимоотношения детей/родителей).
Работает с:
-Зависимости (алкоголь, игромания);
-Созависимости (родственники зависимых пациентов, реабилитация);
-Тревожные расстройства (страхи, фобии, панические атаки, ОКР и пр.);
-Проблемы с самооценкой, уверенностью в себе;
-Имеет опыт работы с замещающими семьями (взаимоотношения детей/родителей).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
5000 р
Психотерапевт
5000 р
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