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Кель Валентина Николаевна
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Кель Валентина Николаевна

Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный университет
  • Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, г.Санкт-Петербург
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Неоднократно являлась участником всероссийских семинаров
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медико-психологический Центр Кодирования
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
5000 р
Психотерапевт
5000 р
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