Ким Дмитрий Вильямсович
Стаж 7 лет
Специализируется на имплантации зубов, протезировании на имплантах, протезировании зубов металлокерамическими коронками, циркониевыми коронками, безметалловой керамикой e-Max, винирами, съемными протезами. Выполняет удаления зубов различной сложности, в том числе зубов мудрости.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Загрузка комментариев...