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Ким Дмитрий Вильямсович
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Ким Дмитрий Вильямсович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
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Адреса и стоимость приёма
Пиранья
Доступна онлайн запись
ул. Павловича, 13
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
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