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Ким Юлия Енсиковна
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Ким Юлия Енсиковна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении несъемной техникой. Изгибы на дугах"
ИПКСЗ, "Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении несъемной техникой. Изгибы на дугах"
ИПКСЗ, "Современные инструменты врача-ортодонта"
ИПКСЗ, "Мезиальная окклюзия – современные аспекты лечения. Мифы и реальность"
ИПКСЗ, "Исправление прикуса в детском возрасте. Съемная техника. Раннее лечение на брекет-системе. Двухэтапное лечение. Цели лечения, возможности, аппараты"
ИПКСЗ, "Ортодонтические винты & Мини имплантаты"
ИПКСЗ, "Красота и здоровье"
ИПКСЗ, "Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии"
ИПКСЗ, "Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и профилактики"
Еще 6
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
300 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
300 р
0 отзывов
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