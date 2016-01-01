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  3. Ким Юлия Енсиковна
Ким Юлия Енсиковна
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Ким Юлия Енсиковна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении несъемной техникой. Изгибы на дугах"
  • ИПКСЗ, "Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении несъемной техникой. Изгибы на дугах"
  • ИПКСЗ, "Современные инструменты врача-ортодонта"
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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
300 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
300 р
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