Ким Юлия Тимуровна
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
Направление - неврология, эпилептология.
Печатные работы Эпилепсия и эпилептический синдром. Дифференциальная диагностика и лечение.
Печатные работы Эпилепсия и эпилептический синдром. Дифференциальная диагностика и лечение.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
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