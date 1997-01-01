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  3. Ким Юлия Тимуровна
Ким Юлия Тимуровна
6.3
3

Ким Юлия Тимуровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1998 г. врач невролог
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1500 р
3 отзыва

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