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Киприянова Елена Александровна
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0
Киприянова Елена Александровна
Гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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