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  3. Кирюхина Алевтина Геннадьевна
Кирюхина Алевтина Геннадьевна
6.0
0

Кирюхина Алевтина Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0727180479091
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Эстетик
ул. Тихоокеанская, 204
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