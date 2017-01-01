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  3. Киселёва Анастасия Николаевна
Киселёва Анастасия Николаевна
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Киселёва Анастасия Николаевна

Стоматолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Body Cola
ул. Тургенева, 34
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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