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Киселева Галина Александровна
6.0
0
Киселева Галина Александровна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1976 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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