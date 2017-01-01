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Киселева Людмила Васильевна
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Киселева Людмила Васильевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • СЕртификат по специальности "Функциональная диагностика", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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