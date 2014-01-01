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  3. Киселёва Олеся Анатольевна
Киселёва Олеся Анатольевна
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Киселёва Олеся Анатольевна

Психолог
Стаж 3 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, клиническая психология, 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • «Психотерапевтические возможности метода канис-терапии в реабилитационной работе», ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Псилогия
Доступна онлайн запись
Хабаровск, пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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