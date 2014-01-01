Киселёва Олеся Анатольевна
Стаж 3 года
Принимает детей
Психолог отдела коррекционной психологии и педагогики, работает с детками от 0 до 4 лет и их родителями. Специализируется в вопросах: нарушение психофизического развития, нарушение эмоционально-волевой сферы. Консультирует родителей по вопросам воспитания детей.
В своей практической деятельности использует различные психолого-педагогические методы: коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение развития, арт-терапия.
В своей практической деятельности использует различные психолого-педагогические методы: коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение развития, арт-терапия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Хабаровск, пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Первичный приём детей
Психолог
1050 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1050 р
Вторичный приём детей
Психолог
1050 р
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