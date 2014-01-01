Киселёва Олеся Анатольевна

Психолог отдела коррекционной психологии и педагогики, работает с детками от 0 до 4 лет и их родителями. Специализируется в вопросах: нарушение психофизического развития, нарушение эмоционально-волевой сферы. Консультирует родителей по вопросам воспитания детей.

В своей практической деятельности использует различные психолого-педагогические методы: коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушение развития, арт-терапия.