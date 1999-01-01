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Кишко Ирина Марсельевна
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Кишко Ирина Марсельевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Лор (оториноларинголог), Педиатр, Главный врач
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
  • Имеет сертификат специалиста по организации здравоохранения и общественного здоровья, член международного общества Объединения Специалистов Эстетической Медицины.
  • С 1999 г. ежегодно награждалась стажировками по эстетической медицине в Корее, Франции, Испании, Монако, США, Китае, Бельгии, Италии, Японии.
Курсы повышения квалификации
  • Ежегодно повышает квалификацию на крупнейших международных конгрессах по эстетической медицине, медицине долголетия и качества жизни в Париже, Монако, Москве, Санкт-Петербурге.
Участие в ассоциациях
  • Член всероссийской Ассоциации Эстетической Медицины.
  • Член международного общества Объединения Специалистов Эстетической Медицины.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Технологии красоты
ул. Панькова, 29Б
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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