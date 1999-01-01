Кишко Ирина Марсельевна
Стаж 32 года
Кишко Ирина Марсельевна является активно практикующим доктором, курирует направление «Инъекционные методы коррекции возрастных изменений», занимается тренерской работой, ведет рубрику комментарии специалиста в вопросах медицинской и прикладной эстетики в журнале «Образ Жизни».
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Адреса и стоимость приёма
ул. Панькова, 29Б
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация взрослых
Главный врач
По запросу
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