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  3. Клеменкова Надежда Викторовна
Клеменкова Надежда Викторовна
6.0
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Клеменкова Надежда Викторовна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Среднее профессиональное образование, Акушерское дело, 727180 066101, 19.10.2013 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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