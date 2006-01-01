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  3. Клементьева Ирина Владимировна
Клементьева Ирина Владимировна
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Клементьева Ирина Владимировна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 1992 г. окончания.
  • Интернатура, ДВГМУ, Терапия, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка, ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2006 г.
  • ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2007 г.
  • ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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