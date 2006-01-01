Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Клементьева Ирина Владимировна
6.0
0
Клементьева Ирина Владимировна
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 1992 г. окончания.
Интернатура, ДВГМУ, Терапия, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка, ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2006 г.
ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2007 г.
ДВГМУ, Функциональная диагностика, 2011 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Волынчикова
Наталья Викторовна
Невролог (невропатолог)
,
Врач функциональной диагностики
,
Нейрофизиолог
,
Эпилептолог
6.0
0
Записаться
Гребенюк
Галина Наумовна
Терапевт
6.2
1
Записаться
Коломиец
Елена Вадимовна
Терапевт
,
Эндокринолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...