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Климачева Виктория Геннадьевна
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0
Климачева Виктория Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1994 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт детского возраста, НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 1990 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
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