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Клименко Анастасия Васильевна
Клименко Анастасия Васильевна
Стоматолог
Стаж 3 года
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
AllDent
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 50
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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