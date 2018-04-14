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Климкина Юлия Юрьевна
6.0
0
Климкина Юлия Юрьевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
Сертификат "Терапия", выдан ИПКСЗ от 14.04.2018 г. действует по 13.04.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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