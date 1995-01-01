Ко Олег Геннадьевич
Стаж не указан
Постоянно совершенствует свою профессиональную деятельность. Прошел курсы по системам имплантантов Niko, Liko, Nobel Biocare, КОНМЕТ, Dentegris, Ankylos, Implantium, SuperLine, AB Dental, DIO implant.
Прошёл обучение по применению ботокса, гиалуроновой кислоты и аутоплазмы (Plasmolifting) для решения косметологических проблем в стоматологии.
Прошёл обучение по применению ботокса, гиалуроновой кислоты и аутоплазмы (Plasmolifting) для решения косметологических проблем в стоматологии.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Большая, 97
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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