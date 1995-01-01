Ко Олег Геннадьевич

Специализируется на хирургической стоматологии, с 1995 г.

Сертификат повышения квалификации в Московском медико-стоматологическом университете им. Семашко по стоматологической имплантации, 2001 г.

Прошел обучение в Республике Корея в г. Сеул, 2009 г.