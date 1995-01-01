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Ко Олег Геннадьевич
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Ко Олег Геннадьевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, 1992 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Ортопедическая стоматология", 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Специализируется на хирургической стоматологии, с 1995 г.
  • Сертификат повышения квалификации в Московском медико-стоматологическом университете им. Семашко по стоматологической имплантации, 2001 г.
  • Прошел обучение в Республике Корея в г. Сеул, 2009 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дент-имплант
ул. Большая, 97
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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