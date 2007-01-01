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  3. Кобзева Надежда Викторовна
Кобзева Надежда Викторовна
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Кобзева Надежда Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Образование
  • Рязанский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
  • ГОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова ФА по здравоохранению и социальному развитию", Акушерство и гинекология, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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