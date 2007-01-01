Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Кобзева Надежда Викторовна
6.0
0
Кобзева Надежда Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Рязанский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
ГОУ ВПО "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова ФА по здравоохранению и социальному развитию", Акушерство и гинекология, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пермина
Наталья Евгеньевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.3
1
Записаться
Базелишина
Елена Юрьевна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.6
1
Записаться
Тен
Олеся Енсуевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.3
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...