Кочарян Галина
Стаж 7 лет
Работает на продукции: Christina, Holy Land, Ангиофарм, Аравия.
Выполняет уходовые программы за лицом, чистки, пилинги, аппаратная косметология (дарсонваль, ультрозвук, LPG).
Выполняет уходовые программы за лицом, чистки, пилинги, аппаратная косметология (дарсонваль, ультрозвук, LPG).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Тургенева, 46
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
Первичный приём взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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